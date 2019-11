Elezioni Emilia sondaggio: clamorosi dati. Terremoto nel Pd. Cade il governo

Elezioni Emilia Romagna sondaggio.

Un rumor clamoroso circola tra i parlamentari del Pd. Nonostante ambienti vicini al presidente uscente dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini si dicano ottimisti in vista del voto del 26 gennaio, dietro le quinte deputati e senatori dem iniziano a essere fortemente preoccupati. Il timore è che il sondaggio Swg che dà la leghista Lucia Borgonzoni nettamente avanti sia il più realista (anche se ovviamente non possono dirlo ufficialmente).

E, seconda 'bomba' registrata dai rumor, sarebbe quella che Nicola Zingaretti, Andrea Orlando e Dario Franceschini avrebbero già deciso: nonostante le rassicurazioni di Giuseppe Conte e Luigi Di Maio ('Le Regionali non sono un referendum sul governo'), i massimi vertici del Pd staccherebbero la spina all'esecutivo con i 5 Stelle già lunedì 27 gennaio in caso di sconfitta di Bonaccini in Emilia Romagna. Sarà vero? In Transatlantico la voce circola con insistenza...