Elezioni Emilia sondaggio: clamoroso sorpasso. Ecco i dati che cambiano tutto

Elezioni Emilia Romagna sondaggio.

Clamoroso in vista delle elezioni in Emilia Romagna del 26 gennaio 2020. Secondo l'ultimo sondaggio di IZI S.p.A è nettamente in testa il presidente uscente di Centrosinistra Stefano Bonaccini con il 45,4% contro la leghista Lucia Borgonzoni (40,6%). Il candidato del Movimento 5 Stelle è al 9,9% e altri di sinistra al 4,1%. Insomma, si ribalta tutto e pare proprio che la spallata di Matteo Salvini e Giorgia Meloni al governo sia destinata a fallire. Sarà davvero così?

Ecco i dati del sondaggio sull'elezioni in Emilia Romagna per i partiti:

Partito Democratico 24,7%Altre liste per Bonaccini 11%Lega 29,8%Fratelli d'Italia 9,4%Forza Italia 5,1%Altre liste per Borgonzoni 1,1%Movimento 5 Stelle 10,9%Altri di sinistra 5,2%Altri 2,8%