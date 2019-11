Elezioni Emilia sondaggio: colpo di scena. Nuovissimo sondaggio Emilia (choc)

Elezioni Emilia Romagna sondaggio.

Lucia Borgonzoni, la candidata del Centrodestra alle elezioni regionali in Emilia Romagna del 26 gennaio, perde un punto in quindici giorni. Secondo le nuovissime stime realizzate per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di MG Research, la Borgonzoni cala al 43-47% (centroide 45%) rispetto al 44-48% (46%) di due settimane fa. Il presidente uscente dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini sale dal 42-46% (44%) al 42,5-46,5 (44,5%). Il candidato del Movimento 5 Stelle alla guida della Regione (il nome non è ancora noto) guadagna un punto in quindici giorni passando dal 6-8% (7%) al 7-9% (8%). Altri candidati dal 2-4% (3%) al 1,5-3,5% (2,5%).

Nelle ultime due settimane la Lega perde un punto scendendo dal 32-36% (34%) al 31-35% (33%). Fratelli d'Italia arretra leggermente passando dal 7-9% (8%) al 6,5-8,5% (7,5%). In lieve ripresa Forza Italia da 4-6% (5%) al 4,5-6,5% (5,5%). Altri di Centrodestra dal 0-2% (1%) al 0,5-2,5% (1,5%). Totale della coalizione di Centrodestra dal 46-50% (48%) al 45,5-49,5% (47,5%).

In calo il Partito Democratico: quindici giorni fa valeva il 33-37% (35%) e ora si attesta a 32-36% (34%). La new entry Italia in Comune viene data al 2-4% (3%). Verde in calo dal 1-3% (2%) al 0,5-2,5% (1,5%), giù anche La Sinistra da 1-3% (2%) a 0,5-2,5% (1,5%). Altri di Centrosinistra passano da 0,5-2,5% (1,5%) a 0-2% (1%). Totale della coalizione di Centrosinistra in leggero rialzo dal 38,5-42,5% (40,5%) al 39-43% (41%).

Il Movimento 5 Stelle passa in due settimane dal 7,5-9,5% (8,5%) al 8-10% (9%). Il Partito Comunista di Marco Rizzo è stabile al 0-2% (1%). Altri partiti o liste in calo dal 2,5-4,5% (3,5%) al 0,5-2,5 (1,5%).

IL COMMENTO DI ROBERTO BALDASSARI: "Il candidato del Centrosinistra Bonaccini si avvicina a quello del Centrodestra Borgonzoni ma nonostante l'ingresso di Italia in Comune (3%) la coalizione di Csx sale solo di mezzo punto perché la nuova formazione erode consenso al Pd e ai suoi alleati. Lieve crescita del M5S anche se inferiore alle attese dopo la conferma della presenza alle Regionali. Testa a testa anche tra Lega e Pd su chi sarà il primo partito".