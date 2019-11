Elezioni Emilia sondaggio: il colpo di scena dopo Rousseau.Ecco chi è in testa

Stefano Bonaccini è in vantaggio di due punti su Lucia Borgonzoni. Sono le nuovissime stime sulle Regionali in Emilia Romagna del 26 gennaio elaboratore dal sondaggista Alessandro Amadori per Affaritaliani.it. L'analisi è stata effettuata alla luce della votazione su Rousseau che ha sancito la presenza del Movimento 5 Stelle all'appuntamento con le urne in pieno inverno.

Al momento attuale il presidente uscente della Regione ed esponente del Partito Democratico Bonaccini si attesta al 46% contro il 44 della senatrice leghista Borgonzoni. Al 7% il candidato dei 5 Stelle e altri al 3%. Attenzione al numero di indecisi ancora elevato e pari al 25%. Sarà determinante la campagna elettorale", spiega Amadori.

L'impressione è che a essere forte non sia tanto il Pd quanto Bonaccini, in quanto Governatore uscente che gode di una buona fiducia dei cittadini. Questa volta quindi per Matteo Salvini la sfida è davvero ardua. Il leader leghista, se vuole provare a vincere, dovrà far pesare soprattutto i temi nazionale e lo scarso gradimento del governo Conte.