Elezioni Emilia sondaggio nuovo di oggi, altro capovolgimento. Chi è in testa

Elezioni Emilia Romagna sondaggio.

Continua la guerra di sondaggi in vista delle decisive elezioni regionali in Emilia Romagna del 26 gennaio. Chi è in testa? Se tra le liste la media dei sondaggi usciti finora vede il Centrodestra avanti di 2o 3 punti con la Lega primo partito della Regione Emilia Romagna, tra i candidati alla carica di Governatore Stefano Bonaccini e Lucia Borgonzoni sarebbero praticamente alla pari intorno al 44%. La sfida verrà quindi decisa nelle ultime settimane di campagna elettorale anche perché più Matteo Salvini riesce a rendere la competizione in Emilia Romagna un voto sul governo e più ha possibilità di vincere le elezioni regionali Emilia Romagna sondaggio.

