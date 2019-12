Elezioni Emilia sondaggio riservatissimo: i numeri sono IMPRESSIONANTI. Eccoli

Elezioni Emilia Romagna sondaggio.

Continuano i rumor sulle elezioni regionali in Emilia Romagna del prossimo 26 gennaio. Questa mattina fonti del Centrodestra, in particolare Lega e Fratelli d'Italia, parlano di un sondaggio freschissimo che parla di un vantaggio di Lucia Borgonzoni sul presidente uscente dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini di 6-7 punti con le forchette che non si toccano. Per questo, soprattutto nell'entourage del Carroccio, l'ottimismo è molto forte. Tra i partiti, invece, il sondaggio riservato del Centrodestra sulle elezioni in Emilia Romagna del 26 gennaio dà la Lega in testa tra il 30 e il 31% e il Pd solo secondo tra il 24 e il 25%. Si conferebbe il boom di Fratelli d'Italia vicino al 10%.

Elezioni Emilia Romagna sondaggio.