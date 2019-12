Elezioni Emilia Romagna sondaggio.

Nuovi dati riservatissimi sulle elezioni in Emilia Romagna del prossimo 26 gennaio. Stando alle indiscrezioni che circolano in ambienti Pd, pare che nell'ultima settimana Stefano Bonaccini abbia recuperato due punti su Lucia Borgonzoni e sia ora avanti di un punto. E quindi in casa dem al momento cresce l'ottimismo in vista delle elezioni regionali Emilia Romagna sondaggio.

