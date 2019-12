Elezioni Emilia sondaggio, sondaggio riservato: in testa (5-6 punti) c'è......

Elezioni Emilia sondaggio



Clamorosi sondaggi riservati nel Centrodestra sulle elezioni regionali in Emilia Romagna del 26 gennaio 2020.



Stando ai numeri non ufficiali, va precisato, Lucia Borgonzoni sarebbe in testa di addirittura 5-6 punti su Stefano Bonaccini con la Lega primo partito ben oltre il 30%.



Movimento 5 Stelle sotto il 10%. Bene Fratelli d'Italia, floop di Forza Italia.



Si tratta solo di rumor, vedremo il 27 gennaio mattina...