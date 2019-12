Elezioni Emilia sondaggio: terremotonel urne. Emilia Romagna sondaggio choc

Elezioni Emilia Romagna sondaggio.

Elezioni Emilia Romagna sondaggio.

Elezioni Emilia Romagna sondaggio.

Elezioni Emilia Romagna sondaggio.

Elezioni Emilia Romagna sondaggio.

Ultimissimi rumor... In casa M5S non sono poi così pessimisti. I pentastellati sono convinti che alla fine alle Regionali Emilia Romagna potrebbero anche raggiungere la doppia cifra, almeno con il candidato anche se non con la lista. Superare il 10% sarebbe già un risultato per il M5S.

Elezioni Emilia Romagna sondaggio.