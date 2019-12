Elezioni Emilia sondaggio: ultimissimi dati cambiano lo scenario. In testa...

Elezioni Emilia Romagna sondaggio.

Lucia Borgonzoni e Stefano Bonaccini sono esattamente alla pari. Le ultimissime stime realizzate per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di MG Research la candidata leghista alla guida dell'Emilia Romagna e il presidente uscente sono entrambi al 44,5% (42,5-46,5). La Borgonzoni ha perso mezzo punto rispetto a quindici giorni fa mentre Bonaccini è salito dello 0,5%. Il candidato del Movimento 5 Stelle è cresciuto di mezzo punto all'8,5% (7,5-9,5). Altri candidati stabili al 2,5% (1,3-3,5).

Tra i partiti la Lega ha perso lo 0,5 scendendo al 32,5% (30,5-34,5). In leggero calo rispetto a due settimane fa anche Fratelli d'Italia al 7% (6-8). Forza Italia stabile al 5,5% (4,5-6,5). Altri di Centrodestra sono in crescita al 2% (1-3). Totale della coalizione di Cdx in calo di mezzo punto al 47% (45-49).

Il Partito Democratico è cresciuto dello 0,5% salendo al 34,5% (32,5-36,5). Italia in Comune in calo al 2,5% (1,5-3,5). Verdi in rialzo di mezzo punto al 2% (1-3). In calo La Sinistra all'1% (0-2). Altri di Centrosinistra stabili all'1% (0-2). Totale della coalizione di Csx ferma al 41% (39-43).

Movimento 5 Stelle in rialzo di mezzo punto rispetto a quindici giorni fa al 9,5% (8,5-10,5). Partito Comunista di Marco Rizzo in crescita all'1,5% (0,5-2,5). Altri partiti o liste in calo all'1% (0-2).