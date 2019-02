Elezioni europee 2019, Gilet gialli di fronte alla trappola della divisione

Nelle ultime settimane, le liste con "Gilet gialli" in Europa fioriscono come margherite. In queste ore si trovano sulla ribalta almeno quattro candidature serie. La più famosa, chiamato "Citizens 'Initiative Rally", è guidato da Ingrid Levavasseur. Il cantante Francis Lalanne ha annunciato le sue intenzioni di candidarsi all'inizio di dicembre, ma si rifiuta di entrare in cima alla lista. L'attivista del Calvados Thierry-Paul Valette, inizialmente nella lista del cantanti, si è diviso e ha scelto un programma pro-europeo. Infine, c'è la "Yellow Union", di Nice Pascal Cribouw che vuole promuovere le sue idee "apolitiche e sindacali" nelle prossime elezioni europee.

Gilet gialli: 12esimo sabato di protesta, marcia bianca a Parigi

Il movimento dei gilet gialli si prepara a manifestare per il dodicesimo sabato consecutivo contro il governo: a Parigi e' stata organizzata una 'marcia bianca' tra place Daumesnil, nel dodicesimo arrondissement, e place de la Republique in risposta alle violenze che hanno caratterizzato gli appuntamenti precedenti. Il corteo e' previsto per mezzogiorno ma gia' diverse decine di persone sono arrivate mentre sono attesi alcuni dei leader dei gielt gialli, come Priscillia Ludosky, Maxime Nicolle ed Eric Drouet. Durante la settimana, esponenti del movimento hanno lanciato appelli alla "calma" in omaggio "ai feriti e alle vittime mutilate della violenza della polizia". "E' tempo che queste violenze cessino e che queste armi da guerra non siano piu' utilizzare per mantenere l'ordine", ha dichiarato Arie Alimi, avvocato di diversi manifestanti rimasti gravemente feriti durante gli scontri con la polizia. Il ministro dell'Interno, Cristophe Castaner, alla vigilia dell'appuntamento ha assicurato che il dispositivo di sicurezza allestito sara' "potente e reattivo" con circa 80 mila unita' dispiegate su tutto il territorio francese. Migliaia di manifestanti, tra i 6 mila e i 10 mila, sono attesi anche a Valence, capoluogo della prefettura di Drome, scelto come raduno regionale dopo la visita nei giorni scorsi del presidente francese Emmanuel Macron nell'ambito del dibattito nazionale lanciato come risposta alle proteste. Cortei sono previsti anche a Bordeaux, Nantes, Rouen o Caen, mentre a Tolosa e' stata organizzata per domani un'assemblea dei cittadini nel tentativo di strutturare il movimento