Elezioni europee 2019, Lega primo partito d'Europa. Bene M5S. Il sondaggio

La Lega potrebbe avere il maggior numero di deputati all'Europarlamento dopo le prossime elezioni europee in programma a fine maggio. Secondo le proiezioni rese note dagli analisti di Europe Elects se si andasse oggi a votare in Europa, la Lega sarebbe il partito con il maggior numero di eletti, superando persino la Cdu di Angela Merkel.

La Lega avrebbe infatti 26 parlamentari contro i della. A seguire ci sarebbe il PiS (partito polacco con cui Matteo Salvini è andato nei giorni scorsi a stringere alleanze). Forte anche la presenza M5S: i grillini potrebbero contare su 22 eurodeputati. A seguire il partito di Marine Le Pen (20)

🇮🇹LEGA-ENF: 26

🇩🇪CDU-EPP: 24

🇵🇱PiS-ECR: 23

🇮🇹M5S-EFDD: 22

🇫🇷RN-ENF: 20

🇩🇪GRÜNE-G/EFA: 19

🇫🇷LREM-ALDE: 18

🇵🇱PO-EPP: 16

🇪🇸PSOE-S&D: 14

🇩🇪SPD-S&D: 14#EP2019