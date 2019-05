Europee 2019, Codacons denuncia, silenzio elettorale violato su social

Nonostante la legge imponga in queste ore il silenzio elettorale, partiti e politici di diversi schieramenti si sono scatenati su web e social network lanciando messaggi agli elettori, in piena violazione della normativa vigente. Lo afferma il Codacons, che presenta una denuncia ad Agcom e Polizia postale e lancia un appello affinché siano oscurati gli account degli esponenti politici e dei partiti che in queste ore fanno campagna elettorale sui social network.

L’articolo 9 delle Legge 212 del 1956 - ricorda il Codacons - stabilisce che “nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi e le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché la nuova affissione di stampati, giornali murali od altri o manifesti di propaganda o l’applicazione di striscioni, drappi o impianti luminosi”.

Norma integrata dal decreto legge 807 del 1984 che allarga il divieto di diffondere propaganda elettorale alle emittenti radiotelevisive private, e dai richiami dell’Agcom secondo cui “Sarebbe auspicabile che anche sulle piattaforme in questi due giorni fosse evitata, da parte dei soggetti politici, ogni forma di propaganda, per evitare di influenzare con pressioni indebite l’elettorato ancora indeciso".

“Nonostante ciò, soggetti politici di ogni schieramento hanno pubblicato in queste ore messaggi elettorali sui propri profili Facebook, Twitter e Instagram, violando in modo palese le disposizioni vigenti – attacca il presidente dell'associazione di consumatori, Carlo Rienzi – Per tale motivo il Codacons ha deciso di presentare un esposto all’Agcom e alla Polizia postale, affinché sia aperta una istruttoria nei confronti dei trasgressori, e chiede di intervenire da subito oscurando gli account di quegli esponenti politici che hanno lanciato messaggi agli elettori in barba ai divieti”.

ROMA: CODACONS SU AUTISTI SCRUTATORI, 'RISCHIO PARALISI TRASPORTI PUBBLICI'

"Il caso dei dipendenti Atac e Ama che a partire da oggi e fino a martedì si assenteranno dal lavoro per svolgere la funzione di scrutatori ai seggi elettorali, finisce all'attenzione della Procura della Repubblica di Roma. Il Codacons ha deciso infatti di presentare un esposto alla magistratura per interruzione di pubblico servizio, ed è pronto ad affilare le armi legali in caso di ripercussioni a danno degli utenti". Così l'associazione in difesa dei consumatori in una nota. "Da oggi il servizio di trasporto pubblico e quello di raccolta rifiuti e pulizia stradale rischiano di subire pesanti rallentamenti se non addirittura la paralisi a causa dell'elevato numero di dipendenti impegnati ai seggi come scrutatori - spiega il presidente Carlo Rienzi - E' assurdo che in una città martoriata e problematica come Roma si permetta ai lavoratori di comparti così delicati di non svolgere le proprie funzioni, e in tal senso la magistratura deve aprire una apposita indagine per capire chi e sulla base di quali presupposti ha autorizzato una astensione di massa dal lavoro". "La Commissione elettorale che ha individuato gli scrutatori doveva tener conto della necessità di garantire i servizi pubblici nella capitale - prosegue il Codacons - In tal senso chiediamo alla Procura di Roma di aprire una indagine per la possibile fattispecie di interruzione di pubblico servizio, accertando le responsabilità dell'amministrazione. E se si registreranno ripercussioni sul fronte dei servizi resi agli utenti, siamo pronti ad ulteriori azioni legali a tutela dei cittadini".