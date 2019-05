L’Italia vuole una guida decisa che abbia il coraggio di dire dei si

I risultati delle elezioni europee hanno dato soltanto poche indicazioni.

Poche ma chiare.

Il popolo italiano ha capito abbastanza chiaramente che con i no e con le idee poco chiare non si va da nessuna parte.

L'Italia chiede una guida decisa. Basta col partito dei no

L’Italia ha bisogno di una guida che faccia scelte, che abbia la capacità di dire no all’emigrazione libera, smetta di coprire i guasti di un’incapacità di sviluppo economico con soldi a pioggia , soprattutto nelle Regioni del Sud, e non soffocare, laddove ci sono, i buoni governi.

Il nostro Paese deve far ripartire le grandi opere, e la Tav ne è la madre di tutte le battaglie. Bisogna avere il coraggio di scommettere sulla crescita.

Deve fare terra bruciata a tutte le organizzazioni criminali nostrane e non che hanno, per anni, complice una politica ipocrita, lucrato sulla pelle di poveri disgraziati.

Nessuno intende chiudere le porte alla solidarietà ma in Italia devono rimanere tutti quelli che ne hanno i requisiti.

Solo per ricordare che in tutte le economie funzionanti le pene per il lavoro nero e per gli ingressi illegali sono chiare e dure. Nel ricco Canada, ad esempio, un lavoratore in nero scoperto viene espulso subito con un divieto di rientro di ben undici anni.

L'Italia chiede una guida decisa. Basta con i soldi a pioggia

Bisogna avere le forza di smettere di dare soldi a pioggia.

Le Regioni del Sud devono sapere che possono crescere da sole, non riceveranno più la carità ma saranno aiutate dal Governo attraverso snellimenti burocratici, maggiori attacchi alle infiltrazioni mafiose, più infrastrutture, meno attività corruttive sottotraccia.

I modelli di buon governo, in Lombardia e Veneto, dovranno fare da testimoni e traini affinché anche il Sud cambi marcia e mentalità.

Le belle nuove generazioni meridionali hanno diritto di poter credere nella loro terre coltivando sogni.

Ecco cosa queste elezioni hanno detto.

Gli incapaci , gli indecisi, possono solo fare danno e l’Italia non se lo può’ più permettere.

Resta ancora molto da fare, e la guida della Capitale ne è un esempio in negativo, ma la direzione è quella giusta.

L’Italia finalmente si è risvegliata dall’ubriacatura e dalle battute dei comici inutili e dannosi.