Salvini straccia Silvio e Meloni. Calenda batte Pisapia, flop Pivetti

I promossi e i bocciati di queste elezioni europee 2019 voto per voto. Matteo Salvini è sicuramente il vincitore assoluto con un totale di 2.159.254 milioni di preferenze e oltre su tutto il territorio nazionale arrivando davanti praticamente in tutte e 5 le circoscrizioni. Netta vittoria anche nei confronti degli alleati di centrodestra Berlusconi e Meloni che raggiungono rispettivamente su scala nazionale 538.182 mila preferenze e 428.965 mila voti personali (Anche se Berlusconi non correva nella circoscrizione centrale, al contrario degli altri due che si sono presentati in tutto il territorio).

Carlo Calenda nel Nordest con 265.003 voti batte nel “derby del nord” (interno al Pd) l’ex sindaco di Milano Giuliano Pisapia con 256.955preferenze nel Nordovest con un distacco minimo di circa 10.000 mila voti. Sempre nel Nordest di Calenda corre anche il vicepresidente dell’Emilia-Romagna Elisabetta Gualmini (75.223 preferenze). Alessandra Moretti del Pd con 49.429 voti si piazza quarta davanti all’ex ministro per l'Integrazione del governo Letta, Cécile Kyenge con 38.768 voti.

Deludente in tutto il settentrione il risultato dei pentastellati, mai stato per loro un grande bacino di voti. Infatti nel Nordovest il M5s raggiunge il massimo con Eleonara Ivi che prende 16.463 preferenze. Poco più di Marco Zullo, candidato nel Nordest con 15.417 preferenze.

Non va a buon fine “l’operazione sorpasso” della Meloni su Berlusconi nel Nord (che ormai appartiene saldamente a Matteo Salvini). Il leader di Forza Italia prende ben 273.217 preferenze contro i 160.996 voti del segretario di Fratelli d’Italia (considerando Nordest e Nordovest). Laura Comi (già europarlamentare nei popolari) con 31.360 si piazza al terzo posto dietro Massimiliano Salini che a sua volta prende 36.349. Ma la Comi vince la sfida con l’altra donna di Forza Italia che correva nel Nordest, l’ex Presidente della Camera Irene Pivetti, che conquista 8.693 preferenze.

Sempre nel Nordovest non sfonda né Benedetto Della Vedova (+Europa) con 12.819 preferenze, né Pippo Civati (Europa Verde) con 7.754preferenze. Il capolista di +Europa nel Nordest, Renate Holzeisen, fa meglio del segretario nazionale e prende 23.473 preferenze vincendo la sfida del Nord. Federico Pizzarotti, l’ex M5s e sindaco di Parma con la lista Italia in comune totalizza 21.034 voti. Il candidato capolista di Europa Verde nel Nordest Norbert Lantschner, fa meglio di Pippo Civati prendendo 11.111 preferenze.

Bene Carlo Fidanza di Fdi al Nordovest con 10.569 che supera i compagni di partito Fiocchi e Maullu ma non Elisabetta Gardini, neoentrata nel partito della Meloni che si presenta subito con 14.302 preferenze al Nordest.

La sfida al femminile nel Centro Italia la vince Simona Bonafè del Pd con 120.635 triplicando la “salviniana” Susanna Ceccardi con 42.220 voti, già sindaco di Cascina. L’economista della Lega Antonio Rinaldi è promosso con 35.343 voti, la metà di quanto prende il vice presidente in carica dell’Europarlamento David Sassoli (Pd) con 88.056 preferenze conquistate. Nel M5s non sfonda l’europarlamentare Castaldo che comunque si porta a casa 29.738, fra i migliori a livello nazionale e davanti al sindaco di Livorno Filippo Nogarin con 22.342 voti.

Correvano in questa circoscrizione anche il Presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani che prende 48.002 voti e Emma Bonino per +Europa che non raggiunge un risultato irresistibile, solo 28.543 voti. Si conferma in ottima forma Giorgia Meloni anche al centro, suo feudo, con 119.474 preferenze e molto bene anche Raffaele Fitto, sempre di Fdi con 83.886 voti.

Ma Berlusconi vince anche la sfida interna al centrodestra nel meridione (isole annesse) contro la stessa Meloni, totalizzando ben 264.967preferenze contro le 182.834 del segretario di Fdi. Nel Sud l’M5s limita i danni con i buoni i risultati di Maria Chiara Gemma con 81.639 voti; nelle isole boom della ex iena Dino Giarrusso con 116.776 voti e di Ignazio Corrao con 115.365 voti. Buoni i risultati della dem Pina Picierno con 74.571voti ma perde il derby interno al Pd con Franco Roberti che la duplica con 140.885 voti.