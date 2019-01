Elezioni europee, Di Maio punta su Di Battista: guiderà la campagna M5s

M5S, ALTRO CHE DISSIDI: RAPPORTO PIU' SALDO CHE MAI TRA DI MAIO E DI BATTISTA

Altro che dissidi interni. Il rapporto tra i due leader del Movimento Cinque Stelle è più saldo che mai. Lo dimostra il Capodanno passato insieme tra Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista, che hanno anche pubblicato due video sulla pagina Facebook del M5s in cui sono insieme prima nella notte di San Silvestro e poi nel primo giorno del 2019 direttamente da una pista da sci del Trentino.

DI BATTISTA GUIDA PER LE ELEZIONI EUROPEE, POI L'INDIA

Da qui hanno rilanciato l'azione del governo del cambiamento e da qui hanno stabilito le strategie future. In particolare, secondo il Fatto Quotidiano, la strategia sarebbe quella di un ruolo forte di Di Battista in vista delle fondamentali elezioni europee della prossima primavera. Sarebve lui a prendere in mano la campagna del M5s per provare a sfidare la Lega e l'asse sovranista, tanto quello classico di Ppe e socialisti, per formare una nuova Europa né di destra né di sinistra ma con a cuore il cittadino e i temi cari al M5s. Poi, come spiega il Fatto Quotidiano, Di Battista ripartirebbe per il Congo, lasciando al vicepremier Di Maio l'onore e l'onere di proseguire l'azione di governo.