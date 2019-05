Elezioni Europee: miracolo Silvio Berlusconi, a 82 anni torna parlamentare

Le Elezioni Europee 2019 si sono appena concluse con il trionfo di Matteo Salvini e della Lega, il crollo del M5s con il fato di Luigi Di Maio appeso a un filo, l'ottimo risultato di Giorgia Meloni con Fratelli d'Italia e la ripresa del Pd grazie a Nicola Zingaretti. Ma c'è un leader politico che ha compiuto un autentico miracolo malgrado la sua compagine politica non abbia brillato.

Stiamo parlando di Silvio Berlusconi che si prende una rivincita personale tornando a sei anni dalla decadenza, e alla veneranda età di 82 anni (e mezzo), al Parlamento Europeo quale membro effettivo eletto legittimamente con oltre 550mila preferenze.

Il Cavaliere si è speso in primissima persona nelle settimane precedenti le elezioni comparendo in piazze, presiedendo convegni, partecipando a talk show televisivi a ogni ora del giorno e, malgrado finanche un malore che lo ha costretto in ospedale per qualche giorno, è ruscito a riprendersi, a tornare in forma smagliante e a portare avanti il suo impegno fino in fondo.

Forza Italia sta morendo? Qualcuno ne sta già scrivendo il necrologio, ma è certo che Silvio Berlusconi si è dimostrato come sempre un fenomeno unico nella storia della politica di tutti i tempi, e con una grinta a tutti gli effetti soprannaturale.