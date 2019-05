Elezioni europee, Salvini ad Affari: "Salveremo e cambieremo l'Europa!"

"Grazie al voto degli italiani, proveremo a salvare e cambiare l'Europa!". Il leader della Lega Matteo Salvini sceglie Affaritaliani.it per il primo commento a urne chiuse sui risultati delle elezioni europee 2019.



Netta vittoria della Lega di Matteo Salvini alle elezioni europee. Il Carroccio, in base alle proiezioni, supera il 30% ed è nettamente il primo partito. Il Pd sorpassa il Movimento 5 Stelle, delude Forza Italia, forte avanzata di Fratelli d'Italia, +Europa vicina al quorum del 4%.



Secondo la II proiezione Swg per Tg La7 per le elezioni europee la Lega è primo partito al 33,1%, a seguire il Pd al 21,7%, il M5s al 19%, Fi all'8,5%, Fratelli d'Italia al 6,3%. Ricerca soggetta ad errore statistico +/- 0,8%.









In base alla prima previsione real time di Quorum/Youtrend per SkyTg24 per le Europee 2019: la Lega è il primo partito al 30,4%, segue il Pd al 21,9% mentre il Movimento 5 Stelle è al terzo posto al 20,1%. Forza Italia arriva al 9,8%, Fratelli d'Italia al 6,3%, Più Europa al 3,5%e La Sinistra al 2.7%.