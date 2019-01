Elezioni europee sondaggio, Lega boom al 35,8%. M5S in calo al 25,4. I dati

Elezioni europee sondaggio - Movimento 5 Stelle in caduta al 25,4% e la Lega sui suoi massimi al 35,8%. Queste le percentuali che raccoglierebbero le due forze di governo alle prossime elezioni europee sulla base di un sondaggio relativo alle intenzioni di voto pubblicato sul Corriere della Sera. Il Pd si attesterebbe al 17,3%, FI al 7%. Sarebbero indecisi o astenuti più di 4 elettori su 10. I punti di difficoltà del Movimento sarebbero da ricercarsi nelle divisioni interne, nella grande trasversalità dell' elettorato e nella complessità dei temi che Di Maio si trova a gestire. Mentre la Lega con un elettorato omogeneo e una forza mediatica inedita, sembrerebbe in grado di cogliere i sentimenti forti dell' opinione pubblica. Premierebbero in particolare la linea della fermezza sui migranti e cattura di Cesare Battisti.