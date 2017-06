Elezioni exit poll: la situazione città per città. Amministrative, la mappa

Quasi 10 milioni di italiani stanno votando per le elezioni amministrative. 21 i capoluoghi di provincia interessati. Affaritaliani.it - che alle 23 in punto pubblicherà le 'Estimations' sulle quattro principali città (Palermo, Genova, Padova e Verona) - registra gli ultimissimi sentiment che si respirano nelle sedi dei principali partiti.

Preoccupazione sempre più forte nel Movimento 5 Stelle. I grillini temono fortemente di restare fuori da tutti i ballottaggi principali, anche e soprattutto a Genova, città di Beppe Grillo. Nel Partito Democratico e nella sinistra in generale si respira una certa preoccupazione in attesa dello spoglio delle schede, mentre si conferma l'ottimismo nel Centrodestra (soprattutto nella Lega di Matteo Salvini).

Genova e Palermo sono le principali sfide. Nel capoluogo ligure la partita è apertissima e pare che sia fra Centrosinistra e Centrodestra. Il Pd teme di perdere un'altra roccaforte, dopo la vittoria di Giovanni Toti alla Regione Liguria. Una sconfitta di Renzi a Genova, possibile osservando il timore nel Pd e l'ottimismo nella Lega, sarebbe un colpo molto duro per il Pd. Quasi certo il ballottaggio e i 5 Stelle (divisi nella città natale di Grillo) saranno l'ago della bilancia, salvo improbabili colpi di scena. A Palermo il M5S spera di arrivare al ballottaggio contro il sindaco uscente Orlando. Ma quasi certamente la sfida sarà anche qui con Forza Italia (NoiConSalvini e Fratelli d'Italia-An hanno un altro candidato che spera di superare il 5%).

In Veneto, Verona e Padova le due sfide chiave (l'altro comune capoluogo è Belluno), c'è molto ottimismo nella Lega e forte preoccupazione nel Pd e nella sinistra (così come tra i grillini). La Lombardia rischia di essere invece il tallone d'Achille del Centrodestra, il Pd infatti appare favorito sia a Como, sia Monza sia a Lodi (anche se è quasi impossibile che vinca al primo turno). Ma anche nei comuni medi intorno a Milano, come Sesto San Giovanni, il Centrodestra appare in difficoltà. Diversa la situazione in Piemonte, dove ad Alessandria e ad Asti, ma anche a Cuneo, il Centrodestra è convinto di potercela fare arrivando in testa al primo turno. Stesso scenario a La Spezia dove il Centrosinistra è diviso e il Centrodestra appare favorito.

A Parma Centrodestra senza chance e probabile ballottaggio tra il sindaco uscente, l'ex grillino Pizzarotti, e il candidato dei democratici. Partita molto aperta a Piacenza con il Centrosinistra che sembra però in leggero vantaggio. Forte preoccupazione nel Pd anche in Toscana, con il timore di perdere a Pistoia e Lucca (sarebbe uno schiaffo per Renzi nella sua Regione). A Frosinone il Centrodestra è convinto di vincere facilmente così come a L'Aquila e a Lecce. Pd facile (forse già al primo turno) a Taranto.