Elezioni Friuli exit poll primi risultati. Chi sta vincendo, i risultati choc

Elezioni regionali in Friuli Venezia Giulia per scegliere il presidente della Regione, rinnovare il Consiglio regionale ed eleggere i sindaci e i Consigli di 19 Comuni. Si vota anche su due referendum per la costituzione di due nuovi Comuni. Per la prima volta nella Regione si vota in un giorno soltanto, domenica, dalle 7 alle 23. Lo spoglio delle schede di tutte e tre le consultazioni inizia lunedì, a partire dalle 8. Gli aventi diritto di voto sono oltre un milione (per l'esattezza 1.107.425: 535.318 uomini e 572.107 donne). Di questi, 156.166 sono iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero.

Si tratta di un importante test nazionale dopo le Regionali in Molise del 22 aprile vinte dal Centrodestra. Il grande favorito è il leghista Massimiliano Fedriga, candidato di tutto il Centrodestra che sembra non avere rivali. Attenzione anche al dato di lista, la Lega di Matteo Salvini dovrebbe confermarsi primo partito della Regione (già lo era alle Politiche) e staccare ulteriormente Forza Italia. Ansia nel Pd e anche nel Movimento 5 Stelle.

AFFLUENZA IN CALO RISPETTO ALLE POLITICHE - E' del 18,07% l'affluenza alle elezioni regionali in Friuli Venezia Giulia secondo il dato rilevato alle ore 12 dalla Regione. Si sono recati alle urne 200.139 elettori su un totale di 1.107.415 di aventi diritto. Un dato in calo rispetto al 22,56% delle Politiche del 4 marzo alle ore 12. In queste Regionali la partecipazione maggiore a Udine, dove si vota anche per eleggere il sindaco e il Consiglio comunale: a mezzogiorno si e' recato alle urne il 19,35% degli aventi diritto. Nella circoscrizione di Trieste si registra invece l'affluenza piu' bassa, il 16,52%.

Nella circoscrizione di Trieste, secondo i dati diffusi dalla Regione, saranno chiamate ad eleggere Consiglio e presidente della Regione 212.168 persone; in quella di Gorizia 118.817, a Udine 410.617, a Tolmezzo 82.220 e a Pordenone 283.603. In totale, saranno 1.369 le sezioni aperte in 215 Comuni. Alla consultazione regionale parteciperanno per la prima volta anche gli elettori del comune di Sappada -1.211 gli aventi diritto di voto - entrato a far parte della regione Friuli Venezia Giulia alla fine del 2017. Le ultime consultazioni regionali risalgono al 21-22 aprile 2013: l'affluenza fu del 50,48 per cento.

Sulla scheda elettorale per la scelta del governatore, in ordine di apparizione, gli elettori per il successore di Debora Serracchiani troveranno i nomi di Sergio Cecotti (Patto per l'Autonomia), unico dei quattro candidati ad aver già ricoperto la carica di presidente del Fvg. Sergio Bolzonello (centrosinistra), Alessandro Fraleoni Morgera (Movimento 5 Stelle) e Massimiliano Fedriga (centrodestra). Ma al di là della scelta che faranno gli elettori per la Regione, quello di domani è un test che potrebbe rivelarsi importante a livello nazionale per la formazione del governo.