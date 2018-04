Elezioni Friuli, Fedriga oltre il 50%. Trionfo della Lega, tonfo M5S

Fedriga oltre il 50%. Trionfo della Lega, tonfo M5S. Tiene il Pd, Fi cala ma non crolla

Ecco i primi risultati dello spoglio in Friuli Venezia Giulia, quando le sezioni rilevate sono 21 su 1.369.

Fedriga 54,85%. Bolzonello 29,47%. Fraleoni Morgera 14,85%. Cecotti 0,83%.

Trionfo della Lega 36,75%, tonfo M5S 8,66% (più che dimezzato rispetto alle politiche). Tiene il Pd 17,32%, Fi cala ma non crolla 10,24%

Elezioni regionali Friuli Venezia Giulia, in corso lo spoglio delle schede

E' iniziato alle 8 lo spoglio delle schede nelle sezioni allestite in Friuli Venezia Giulia, dove ieri si e' votato per le regionali. L'affluenza e' stata del 49,65%, in lieve calo rispetto al 2013 (50,48%). In 19 centri si e' votato anche per le comunali.

Friuli Venezia Giulia, i risultati in tempo reale

Si tratta di un importante test nazionale dopo le Regionali in Molise del 22 aprile vinte dal Centrodestra. Il grande favorito è il leghista Massimiliano Fedriga, candidato di tutto il Centrodestra che sembra non avere rivali e che nei sondaggi della vigilia sfiorava il 50%. Attenzione anche al dato di lista, la Lega di Matteo Salvini dovrebbe confermarsi primo partito della Regione (già lo era alle Politiche) e staccare ulteriormente Forza Italia. Il Carroccio punta a quota 30%. Ansia nel Pd e anche nel Movimento 5 Stelle per un possibile calo rispetto al 4 marzo.

