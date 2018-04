Elezioni Friuli Lega boom. Tonfo Forza Italia. Male Pd e M5S. Insight sul voto

Domenica 29 aprile 2018, Friuli Venezia Giulia, elezioni regionali: trionfo oltre le previsioni della Lega, clamoroso disastro di Forza Italia, ulteriore calo del Pd e battuta d'arresto per i 5 Stelle. Sono gli ultimissimi sentiment sull'attesissimo voto nella Regione a statuto speciale. Sulla vittoria del leghista Massimiliano Fedriga, candidato dell'intero Centrodestra, non ci sono dubbi. Secondo un sondaggio dell'Istituto Demopolis, effettuato prima del black out imposto dalla legge, l'ex capogruppo della Lega alla Camera si attesta tra il 45 e il 51% e batte nettamente sia Sergio Bolzonello (Centrosinistra) sia Alessandro Fraleoni Morgera (M5S).



Ma secondo altri insight che circolano nella coalizione di Centrodestra, Fedriga potrebbe addirittura salire fino al 55%. Osservando il dato delle liste, emerge poi il vero colpo di scena. Stando a Demopolis la Lega, insieme alla lista del candidato presidente 'Progetto Fvg', sarebbe al 30%, nettamente primo partito della Regione davanti a M5S (22%) e Pd (20%). Molto deludente il dato di Forza Italia ferma ad un misero 8%. Ma secondo i sentiment dei partiti della coalizione di Centrodestra, la Lega potrebbe addirittura raggiungere il 35-37% con gli azzurri intorno al 5% avvicinati perfino da Fratelli d'Italia. Non solo. L'ipotesi è quella di un'ulteriore flessione del Pd rispetto al misero 20% raccolto il 4 marzo e di una seria battuta d'arresto per i 5 Stelle che alle Politiche avevano sfiorato il 24%.



Comunque vada, le Regionali in Friuli Venezia Giulia avranno un impatto sulla formazione del governo, più ancora di quanto non sia accaduto con il voto in Molise.