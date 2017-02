Elezioni giugno, simulazione seggi Camera. Al Pd solo 155-160

Allarme nel Pd. Negli ultimi giorni al Nazareno è stata eleborata una stima sull'attribuzione dei seggi alla Camera dei Deputati in caso di voto a giugno con la legge elettorale uscita dalla Consulta. Per Matteo Renzi il responso è molto, molto preoccupante. Nessuna maggioranza nemmeno alleandosi con Forza Italia e centristi di Alfano e Verdini. Sarà per questo che il Pd ha di colpo frenato la corsa alle urne? Ecco le stime sui seggi:

Partito Democratico 155-160

Movimento 5 Stelle 160-165

Sinistra 50-55

Centristi 15-20

Lega 90-95

Forza Italia 75-80

Fratelli d'Italia-An 35-40