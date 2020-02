Elezioni Liguria sondaggio: clamoroso, numeri mai usciti finora (sorprendenti)

Il Partito Democratico punta tutto sulla Liguria per assestare un duro colpo nel cuore del Nord al Centrodestra e soprattutto alla Lega di Matteo Salvini. Secondo quanto Affaritaliani.it è in grado di rivelare, il Pd e il Movimento 5 Stelle stanno seriamente ragionando sulla candidatura comune, contro Giovanni Toti, del giornalista de Il Fatto Quotidiano Ferruccio Sansa. Le trattative sarebbero in fase avanzata e la Liguria potrebbe essere l'unica Regione dove si vota in primavera a vedere un'alleanza elettorale tra i Dem e i pentastellati.



Nato a Genova il 9 settembre 1968, Ferruccio Sansa è figlio dell'ex sindaco del capoluogo liguro e magistrato Adriano Sansa, nato a Pola in Croazia il 27 agosto 1940 che si candidò come indipendente di centrosinistra a sindaco di Genova vincendo le elezioni al secondo turno con il 59,2% dei voti nel 1993.



Non solo. Fonti qualificate del Pd parlano di un sondaggio interno che, senza ancora il nome del candidato, mentre il Centrodestra ha già riconfermato il Governatore uscente Toti, dà la coalizione Pd-M5S più altri partiti come Leu/Mdp e Verdi (ma non Italia Viva di Matteo Renzi) vicinissima all'alleanza Lega-Fratelli d'Italia-Forza Italia con il presidente Toti, leader di Cambiamo!, avanti soltanto di un punto percentuale.



La partita sarebbe quindi apertissima e per il Pd strappare una Regione al Nord al Centrodestra sarebbe un segnale di netta controtendenza che potrebbe seriamente mettere in crisi la Lega e la leadership di Matteo Salvini molto di più della vittoria di Stefano Bonaccini in Emilia Romagna. Resta poi il nodo Campania. Al Nazareno continuano a sperare in un accordo, ma il problema resta sempre come convincere Vincenzo De Luca a farsi da parte. Senza questo passo indietro del Governatore uscente, ogni intesa con i pentastellati (in una Regione dove i grillini sono ancora forti) è praticamente impossibile.