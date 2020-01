Elezioni Liguria sondaggio: doccia fredda per il Pd. Ecco chi vincerà a maggio

Il Partito Democratico farebbe bene a non esagerare con l'entusiasmo dopo la vittoria di Stefano Bonaccini alle Regionali in Emilia Romagna. Alle prossime elezioni di maggio, infatti, potrebbero arrivare brutte sorprese per il Centrosinistra. La doccia fredda è nell'aria soprattutto in Liguria, Regione dove i Dem si dicono ottimisti sulla possibilità di scalzare il Centrodestra e prendersi una bella rivincita su Matteo Salvini e la Lega dopo le tante sconfitte del 2019. Ma i primi dati sono una doccia fredda per le speranze del Pd. Il sondaggista Alessandro Amadori ha elaborato per Affaritaliani.it una stima basata sui dati delle Europee 2019, tenendo conto dell'esito delle Regionali di domenica scorsa, e i numeri sulla Liguria lasciano pochissimi dubbi. Anzi, nessuno.

Al momento la coalizione di Centrodestra, che ricandiderà alla presidenza della Regione Liguria Giovanni Toti, si attesta tra il 49 e il 53% (centroide 51) e quindi non c'è partita. Il Centrosinistra, compresa Italia Viva di Matteo Renzi, si ferma al 39-43% (centroide 41). Il Movimento 5 Stelle va verso un'altra pesante sconfitta e non va oltre il 4-6% (centroide 5%). Altri candidati complessivamente al 2-4% (centroide 3). Come si vede dai numeri, anche se il Pd riuscisse a convincere i 5 Stelle a correre insieme l'alleanza giallo-rossa si attesterebbe al 46%, cinque punti sotto il Centrodestra.

"Se l'amministrazione precedente di Centrosinistra ha lavorato bene, come in Emilia Romagna e in Toscana, tende ad essere riconfermata ma altrove, come in Liguria, dove cinque anni fa è stata sconfitta difficilmente l'elettorato ha voglia di tornare indietro verso una classe politica che considera corresponsabile dei guai della Regione", spiega il sondaggista Amadori.