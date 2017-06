Elezioni/ Lista unica Lega-Fdi? La Russa: "Vediamo la legge elettorale..."

"Aspettiamo la fine della legge elettorale. Sicuramente noi e la Lega abbiamo in comune molti punti del programma". Con queste parole Ignazio La Russa, massimo dirigente di Fratelli d'Italia-An, intervistato da Affaritaliani.it, risponde alla domanda sulla possibilità che con il sistema elettorale proporzionale alla tedesca nasca una lista unica sovranista Lega-Fdi.

"La formazione tecnica delle liste - afferma l'ex ministro della Difesa - è affidata a valutazioni non solo politiche ma anche tecniche, per cui oggi quello che posso dire è che dal punto di vista del programma e del no all'inciucio che si profila tra Berlusconi e Renzi siamo sulla stessa linea. Ma tra questo e fare una lista comune, oltre alla fattibilità, c'è anche un problema tecnico e un problema di opportunità".

Ma non lo esclude... "Non lo escludo e non lo confermo. Non lo escludo vuol dire quasi sì, quindi non mi piace la parola non lo escludo. Non lo esamino, al momento non è cosa sotto esame, questa è la risposta esatta. Perché finché non c'è la legge e finché non si valutano le oppurtunità non si può neanche dire che non lo escludo. Può darsi che esaminato tutto lo si escluda. Quello che è sicuro è che comunque con la Lega costituiamo, a prescindere dalle liste e anche se la lista non fosse unica, un'area che è nettamente contraria gli inciuci Renzi-Forza Italia".

Ma lei che lo conosce molto bene, perché Berlusconi ha voluto questa legge che prefigura chiaramente le larghe intese Pd-Forza Italia? "Lo chieda a Berlusconi...".