Elezioni, Meloni: "Centrodestra a trazione Lega e Fratelli d'Italia vince"

"I ballottaggi delle elezioni amministrative confermano quanto emerso già al primo turno: disfatta

M5S, torna il bipolarismo destra-sinistra. Il centrodestra vince quando è rinnovato, moderno e a trazione Lega e Fratelli d'Italia". Lo dichiara il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.

"Complimenti ai neo sindaci di Fratelli d'Italia: Marco Fioravanti di Ascoli Piceno, Luigi Petrella che ha conquistato la vittoria in luogo simbolo come Castel Volturno, a Francesco Ferrari e Daniela Ballico che hanno espugnato storiche roccaforti della sinistra Piombino e Ciampino, a Cristoforo Salvati e Alberico Gambino che vincono a Scafati e Pagani. Tutti successi che si aggiungono a quello già ottenuto al primo turno da Federico Riboldi a Casale Monferrato. Buon lavoro a tutti loro, ai tanti sindaci di Fdi eletti in tutta Italia nei Comuni più piccoli e un grazie agli italiani per la grande fiduciache hanno dato a Fdi", conclude.