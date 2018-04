Elezioni Molise exit poll chi sta vincendo. Voto Molise primi risultati (choc)

Elezioni Molise exit poll

Le elezioni regionali che si sono tenute in Molise hanno un'importantissima valenza nazionale e i risultati avranno ripercussioni sulla formazione del governo.

Si sono concluse le operazioni di voto in Molise per le elezioni regionali: 331mila molisani con diritto al voto, di cui 78.025 residenti all'estero, per eleggere il successore di Paolo Frattura (Pd), presidente uscente.

In lizza Andrea Greco (M5S), Donato Toma (centrodestra), Carlo Veneziale (centrosinistra) e Agostino Di Giacomo (CasaPound). Ora si attendono i primi risultati.

L'affluenza alle ore 19 era al 38,69%. Un dato sensibilmente diverso dalle politiche del 4 marzo, quando alla stessa ora votarono al 56,46%, ma la giornata di oggi, soleggiata e calda, ha evidentemente allontanato gli elettori dai seggi.

Alle ore 12 i votanti sono stati 50.247 pari al 15,17%. Alla stessa ora nelle consultazioni regionali del 2013 aveva votato il 9,71 per cento degli aventi diritto. In quella occasione però i seggi rimasero aperti domenica e lunedì. I votanti totali delle regionali fu del 61,63%. Stavolta invece si è votato in un solo giorno. Alle politiche del marzo scorso alle 12 l'affluenza era stata del 17,88%, ma i votanti il 71,62%. Molto alta l'affluenza a Campobasso con il 20,59%, a Venafro con il 20,79%, Termoli il 18,69%. In ritardo Isernia con il 17,65%.

La posta in gioco è alta soprattutto per Movimento 5 stelle e centrodestra. Si parte dai numeri del 4 marzo: M5S con il 44,79% e 78 mila voti, centrodestra 28,9% e 51 mila voti. In mezzo l'incognita del centrosinistra raggruppato ad arrocco che riparte dalla debacle del 18,1% con 31 mila voti mentre nel 2013 il presidente uscente Frattura raccolse 85 mila voti.

Sulla carta non dovrebbe esserci partita ma le amministrative hanno dinamiche diverse. Peseranno quegli 8 mila voti di sinistra che il 4 marzo si sparpagliarono tra Leu, Pap e Pci e che a quanto pare stanno conducendo una sotterranea battaglia per portare i consensi a M5S, nuova forma di voto utile per fermare l'avanzata delle destre targate Lega. Lega che riparte dall'8,67% e 15 mila voti delle politiche e che non fa mistero di puntare a fagocitare Forza Italia. Centrodestra che candida il commercialista Toma, appoggiato da 180 candidati e nove liste. E che per la rimonta punta proprio sull'esercito dei candidati portatori di voti.

In Molise ci sono 136 comuni e le liste che appoggiano Toma hanno sparpagliato i candidati come non mai. Solo 20 invece i candidati della lista M5S per Greco, 33enne candidato di Agnone, e 100 per le cinque liste che appoggiano il candidato di centrosinistra Veneziale, assessore uscente del Pd.