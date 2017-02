Elezioni anticipate? Non spetta all'ex presidente Napolitano decidere

Di Pietro Mancini

Il senatore Giorgio Napolitano, 91 anni, si è pronunciato contro le elezioni anticipate, sollecitate da un ampio fronte di forze politiche e da consistenti settori dell'opinione pubblica. Un'opinione, legittima e rispettabile, di un'autorevole personalità su una materia sulla quale spetta all'attuale Presidente della Repubblica, sinora molto riservato, decidere. Non all'ex. Le democrazie forti, nelle fasi politiche incerte e tese, non dovrebbero, mai, dimostrare alcun timore di aprire le urne delle "gabine" per consultare il popolo sovrano.