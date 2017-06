Elezioni, Parisi riorganizza il centro e la galassia ex Dc

Il sistema elettorale che si sta delineando in Parlamento taglia fuori -come noto- i piccoli partiti che non riescono a raggiungere la soglia del 5% messa dai grandi a protezione dei loro interessi.

Per ora, la vittima più illustre, è Angelino Alfano ministro degli Esteri dell’attuale governo e già Ministro della Giustizia e dell’Interno.

Alfano ha reagito alla mossa di Renzi facendo dire ai suoi che l’ex premier gli aveva chiesto di far cadere il governo. Chi non ne esce bene è Alfano che fa mostra di cedere a prevedibili ripicche e non dimostra certo quell’aplomb da statista a cui mira dato il suo incarico.

Del resto Alfano e Renzi si sono usati a vicenda e finché le cose giravano erano la coppia del momento ma ora Alfano non serve più a Renzi (e lui doveva saperlo) e quindi è stato lasciato alla deriva.

Nel frattempo, l’eterno centro si organizza e riorganizza intorno alla solita sparuta galassia ex Dc.

Stefano Parisi che ha concorso perdendo alla corsa di Sindaco di Milano, Lorenzo Cesa segretario dell’Udc, Pier Ferdinando Casini che ha formato l’ennesimo movimento, Centristi per l’Europa (lasciando la “sua” Udc) e forse Denis Verdini di Scelta Civica (con Enrico Zanetti) si interrogano sul che fare.

Certo è che prima di conoscere la legge elettorale sarà ben difficile scegliere una strategia e soprattutto gli alleati.

L’unica cosa che possono fare è comunque creare una rete che garantisca un certo numero di voti che possa poi essere messa sul piatto con i grandi quando si decideranno le candidature.

Un modo per sistemar e i leader e garantire posto in Parlamento ma difficilmente per esprimere una incisiva azione politica.