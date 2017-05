Elezioni, Pd-Fi o M5S-Lega-Fdi le uniche maggioranze possibili col tedesco

Ci sarà una maggioranza con il sistema elettorale tedesco? Più che un politico servirebbe un matematico per rispondere a questa domanda. Ma, partendo dall'ultima media dei sondaggi, si evince che il Partito Democratico e Forza Italia potrebbero teoricamente superare quota 316 alla Camera e 158 al Senato soltanto nel caso in cui fossero quattro i partiti che superano lo sbarramento del 5%. Il motivo è ovvio: la redistribuzione del numero di deputati e senatori premierebbe maggiormente le liste che entrano in Parlamento perché il calcolo non si farebbe più su quota 100 ma, nel caso dell'ultima media, addirittura sull'82,8% (ovvero la somma di Pd-M5S-Lega-Fi, mentre tutti gli altri partiti sotto il 5% verrebbe esclusi dal calcolo).

Ad esempio il Pd con il 28,9% anziché 208 deputati del proporzionale puro ne avrebbe 220 (si tratta del piccolo correttivo maggioritario implicito di cui si parla in queste ore). Ecco perché l'ex Cav ha parlato di una soglia all'8% ed ecco perché Renzi ha definito intoccabile lo sbarramento al 5%. E' evidente, però, che se Fratelli d'Italia-An (attualmente al 3,9% nella media dei sondaggi) e la sinistra (divisa non ha chance ma unità sì) superassero la soglia del 5% cambierebbe tutto. E la maggioranza Pd-Forza Italia sarebbe praticamente impossibile.

I centristi di Alternativa Popolare sono attualmente sotto il 3% nella media dei sondaggi (2,8) e, stando alle stime dei principali esperti di flussi elettorali, anche se riuscissero a mettere in piedi un listone unico popolare e liberale, le possibilità di superare lo sbarramento del 5% sarebbero molto, molto basse. Numeri alla mano, tralasciando per un attimo le questione politiche e programmatiche, ci sarebbe un'altra maggioranza possibile, ovviamente sulla carta, anche se molto risicata, ed è quella che mette insieme i 5 Stelle, la Lega e Fratelli d'Italia (sempre che il partito di Giorgia Meloni superi il 5% o, ipotesi non esclusa, nel caso in cui Carroccio e Fdi si uniscano in un listone sovranista).

Ad ogni modo con il tedesco, salvo risultati sorprendenti e molto differenti rispetto agli attuali sondaggi, sia la maggioranza Pd-Forza Italia sia quella del tutto teorica Grillo-Salvini-Meloni sarebbero estremamente fragili e non potrebbero contare su più di 5 o al massimo 10 seggi di vantaggio sia a Montecitorio sia a Palazzo Madama.