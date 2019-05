Elezioni Piemonte 2019: Cirio ha vinto: "Soddisfatto, margine molto alto"

Elezioni Piemonte 2019: Cirio, margine molto alto, soddisfatto da risultato

"I dati mi sembrano confermati, con un margine molto alto, sono molto soddisfatto di questo risultato". Così Alberto Cirio, candidato alla presidenza della Regione Piemonte, nel suo comitato elettorale di Alba in attesa del risultato finale, commenta i dati parziali che lo vedono in netto vantaggio sul governatore uscente Sergio Chiamparino. "Il Piemonte - ha aggiunto - è la regione d'Italia che cresce meno, ha tassi di disoccupazione ancora elevati, quindi abbiamo bisogno di ripartire con una squadra fresca, dinamica e con tanta energia. Saremo veloci a metterci al lavoro. Chiamparino - ha detto Cirio - è una persona molto per bene, che io rispetto molto. È stata una campagna elettorale è stata ricca di contenuti che saranno bagaglio prezioso per il lavoro dei prossimi mesi". Per Cirio "sicuramente c'è anche un dato delle Europee che ha influito".

ELEZIONI PIEMONTE 2019: CIRIO, 'DA CHIAMPARINO TELEFONATA DI COMPLIMENTI'

"Mi ha telefonato Chiamparino per complimentarsi, mi ha detto che il risultato è netto e mi ha augurato di fare meglio di lui". Così Alberto Cirio, candidato alla presidenza del Piemonte per il centro destra.

Elezioni Piemonte 2019: Chiamparino, telefonato a Cirio per riconoscere vittoria netta

"Ho telefonato ad Alberto Cirio per riconoscere la vittoria netta, gli ho fatto le congratulazioni e gli ho augurato di fare meglio di quanto abbiamo fatto noi". Lo ha comunicato il gopvernatore uscente del Piemonte Sergio Chiamparino.

Elezioni Piemonte 2019: Proiezioni Rai, Lega primo partito a 35,6%

Con il 35,6% e' la Lega il primo partito alle elezioni per il Piemonte. E' quanto indicano le proiezioni del consorzio Opinio per la Rai. Al secondo posto c'e' il Pd con il 22%. Seguono: M5s al 13,4%, Forza Italia all'8,3%, Fdi al 5,4%, Unione di Centro al 3,4%, Per il Piemonte del si' 2,9%, Liberi Uguali Verdi 2,2%, Moderati per Chiamparino 1,9%, + Europa - Si' Tav 1,7%, Si' Demos 1%. La copertura del campione e' al 62%.

REGIONALI PIEMONTE 2019: IV PROIEZ. RAI, 'CIRIO 47.4%, CHIAMPARINO 37.9%'

Secondo la IV proiezione del Consorzio Opinio Italia per Rai sui candidati presidente alla Regione Piemonte è sempre in testa il candidato di centrodestra Alberto Cirio al 47,4% sul governatore uscente e ricandidato per il centrosinistra Sergio Chiamparino al 37,9%. Giorgio Bertola del Movimento 5 Stelle è al 14,1%. Valter Boero è allo 0,6 %. Copertura del campione 62%. Ricerca soggetta a errore statistico -

REGIONALI PIEMONTE 2019: III PROIEZIONE RAI, 'CIRIO 46.9% CHIAMPARINO 38.8%'

Secondo la III proiezione del Consorzio Opinio Italia per Rai sui candidati presidente alla Regione Piemonte è sempre in testa il candidato di centrodestra Alberto Cirio al 46,9% sul governatore uscente e ricandidato per il centrosinistra Sergio Chiamparino al 38,8%. Giorgio Bertola del Movimento 5 Stelle si ferma al 13,7%. Copertura del campione 29%. Ricerca soggetta a errore statistico - riproduzione riservata.

Piemonte: dopo 116 sezioni e' testa a testa Cirio-Chiamparino

Dopo le prime 116 sezioni scrutinate (su un totale di 4807) resta ancora un testa a testa il confronto per la presidenza della Regione Piemonte tra Sergio Chiamparino, al 43,49 %, e Alberto Cirio, al 41,67%.

REGIONALI PIEMONTE 2019: II PROIEZ. RAI, 'CIRIO AL 49.2%, CHIAMPARINO AL 36.8%

Secondo la II proiezione del Consorzio Opinio Italia per Rai sui candidati presidente alla Regione Piemonte è sempre in testa il candidato di centrodestra Alberto Cirio al 49,2% sul governatore uscente e ricandidato per il centrosinistra Sergio Chiamparino al 36,8%. Giorgio Bertola del Movimento 5 Stelle si ferma al 13,5%. Copertura del campione 22%. Ricerca soggetta a errore statistico - riproduzione riservata.

PIEMONTE: I PROIEZIONE RAI, 'BERTOLA (M5S) AL 14%'

Secondo la I proiezione del Consorzio Opinio Italia per Rai sui candidati presidente alla Regione Piemonte, con una copertura del 13%, Giorgio Bertola del Movimento 5 Stelle si ferma al 14%. Ricerca soggetta a errore statistico.

PIEMONTE: I PROIEZIONE RAI, 'CIRIO 50% CHIAMPARINO 35,2%

Secondo la I proiezione del Consorzio Opinio Italia per Rai sui candidati presidente alla Regione Piemonte è in testa il candidato di centrodestra Alberto Cirio al 50% sul governatore uscente e ricandidato per il centrosinistra Sergio Chiamparino al 35,2%. Copertura del campione 13%. Ricerca soggetta a errore statistico - riproduzione riservata.

Regionali Piemonte 2019: spoglio delle schede, exit poll dicono Cirio

E' partito lo spoglio delle schede per le elezioni regionali del Piemonte. Le sezioni da scrutinare sono 4807. Gli exit poll del consorzio Opinio Italia vedono in vantaggio Alberto Cirio, candidato di centrodestra, primo con una forchetta tra il 45 e il 49 per cento. Sergio Chiamparino, candidato di centrosinistra, seguirebbe al secondo posto (tra il 36,5 e il 40,5 per cento). Giorgio Bertola, del Movimento 5 stelle, sarebbe sul terzo gradino del podio (tra il 12 e il 16 per cento). Valter Boero (Popolo della famiglia) all'ultimo posto (tra lo 0 e lo 0,1 per cento).

ELEZIONI: AFFLUENZA IN CALO DI 3 PUNTI ALLE REGIONALI IN PIEMONTE

Affluenza in calo alle elezioni regionali in Piemonte. Secondo i dati del Viminale relativi a 1181 Comuni su 1181 alle 23 ha votato il 63,34% degli elettori rispetto al 66,45% delle precedenti consultazioni.