Elezioni Piemonte, la Lega corre da sola? Rumor choc, addio Forza Italia

Colpo di scena nel Centrodestra. Secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it, Matteo Salvini starebbe seriamente pensando di rompere l'alleanza con Forza Italia per le prossime elezioni regionali in Piemonte, che, quasi sicuramente, si terranno lo stesso giorno delle Europee, il 26 maggio. Il leader del Carroccio e vicepremier, prima di prendere la decisione definitiva, vuole aspettare i risultati del voto in Abruzzo e in Sardegna (febbraio) dove l'accordo con il vecchio Centrodestra era già stato stipulato da tempo. Ufficialmente alla Lega non convince il nome scelto da Forza Italia, che in base alla prima intesa, ormai datata, avrebbe il candidato in Piemonte. Gli azzurri sarebbero orientati su Alberto Cirio, eurodeputato che però non scalda il ministro dell'Interno. Salvini, se in Abruzzo e in Molise la Lega dovesse ottenere ottimi risultati, potrebbe proporre un patto a Fratelli d'Italia e a liste civiche locali mollando Forza Italia. D'altronde i sondaggi regionali danno il Carroccio da solo oltre il 30%. Ovviamente, al di là delle questioni piemontesi, ci sarebbe alla base dello strappo la politica nazionale. Salvini non ha gradito affatto il modo di fare opposizione di Berlusconi e di Forza Italia, non solo sulla manovra, che ormai in Via Bellerio viene considerata "come il Pd".