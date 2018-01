Elezioni politiche 2018, Grasso: "M5s? Nessuna pregiudiziale"

Leu: Grasso, nessuna pregiudiziale per M5s

Verso M5s "non ci sono pregiudiziali", afferma il leader di Leu, Pietro Grasso, parlando su Radio Capital: "Valuteremo al momento opportuno le loro politiche se saranno compatibili con le nostre di sinistra. Non ci sono pregiudiziali, quelle ci sono solo nei confronti della destra", afferma Gresso, che spiega che sara' usato "lo stesso metodo" adottato per le alleanze alle elezioni reguionali: "Valuteremo se la nostra politica di sinistra puo' far parte dei loro programmi".

Leu: Grasso, M5s? Su alleanze vedremo dopo voto

"Il problema delle alleanze si porra' dopo il 4 marzo e poi si vedra'". Lo ha detto il leader di Leu, Pietro Grasso, a margine di un incontro con il comitato Parco Giovannipoli, nel quartiere romano della Garbatella, rispondendo a chi gli chiede di un eventuale dialogo con il M5s. "La legge elettorale e' proporzionale e chi avra' piu' rappresentanza potra' partecipare ad essere, come noi vogliamo essere, centro sinistra di governo, che non significa essere al governo a ogni costo. La nostra azione e' un mezzo per poter rappresentare valori e principi come quello della cittadinanza attiva che deve essere sostenuta", ha aggiunto.