Elezioni politiche 2018, Salvini: "Mi candido nel collegio di Renzi"

"Appena si degneranno di rendere noti i collegi, io sono pronto a candidarmi in tutti gli stessi collegi in cui si candidera' Renzi. Magari a partire dalla sua Toscana. Vita vera contro le bugie". Lo afferma il leader della Lega Matteo Salvini nel corso del comizio a piazza Santi Apostoli.

Matteo Salvini e' pronto a diventare premier, risponde "Se gli italiani lo vorranno sara' una splendida realta'. In democrazia vince chi prende un voto in piu'", risponde il leader della Lega a margine del comizio anti Ius soli in piazza Santi Apostoli a Roma. "Se il centrodestra vince sara' un'avventura che durera' almeno dieci anni. Berlusconi fara' parte di questa splendida avventura", conclude Salvini.

"L'accordo con il centrodestra chiederò che venga firmato prima per evitare liti dopo. Patti chiari amicizia lunga". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, durante la manifestazione in corso a Roma.

"I profughi di Alfano? Non siamo l'arca di Noe'". Cosi' il leader della lega Matteo Salvini prima di salire sul palco di Piazza Santi Apostoli per la manifestazione contro lo ius soli risponde ai giornalisti che chiedono se e' pronto ad accogliere profughi di Angelino Alfano.

Centrodestra, Salvini: in Ue con pari dignita' oppure meglio soli

"Chiedero' agli alleati un patto di orgoglio e dignita', a Bruxelles non si va con il cappello in mano ma per fare gli interessi di 60 milioni di italiani. O stiamo con pari dignita' o meglio soli che mali accompagnati, una vita da schiavo a mio figlio non la lascio. Ci hanno detto che dovevamo entrare nella moneta unica, un sistema immortale, io pero' non faccio demagogia ma guardo i dati. Quando Prodi festeggiava l'ingresso nella moneta unica il nostro debito era 1300 miliardi di euro, ci dissero che il debito scendeva ma oggi dopo 15 anni siamo a 2200 miliardi. Dopo anni di sacrifici, legge Fornero, tagli alla scuola e ai comuni". Lo afferma il leader della Lega Matteo Salvini.

Salvini, se non battiamo Renzi-Di Maio cambiamo mestiere

"Se non siamo capaci di battere Renzi e Di Maio cambiamo mestiere, loro sono le marionette di scelte che vengono prese nelle segrete stanze. Il centrodestra ha il dovere di essere serio, chiaro, non deve ricommettere gli errori del passato, non possiamo essere l'Arca di Noe', dobbiamo decidere chi siamo, dove cominciamo e dove finiamo, dobbiamo avere l'ambizione non di vincere ma di cambiare il paese. Io intendo la politica come una missione per risolvere i problemi". Lo afferma il leader della Lega Matteo Salvini.

Ius soli: Salvini, Italiani? Anche immigrati regolari

"Per me gli italiani non sono quelli che hanno la pelle bianca ma anche gli immigrati regolari e per bene che portano contributo a nostra societa'". Lo afferma il leader della Lega nel comizio a piazza Santi Apostoli.

Ius soli, Salvini: ok chi scappa da guerre, altri a casa loro

"Il governo Salvini avra' le porte spalancante per donne e bambini che scappano dalla guerra ma per chi non scappa dalla guerra ma ce la porta a casa nostra, serve un biglietto di sola andata per tornare a casa loro. Solidali ma non fessi, accoglienti e generosi ma non fessi, non chiedo troppo". Lo afferma il segretario della Lega Matteo Salvini nel comizio a piazza Santi Apostoli.

Ius soli, Salvini: non faranno legge grazie alla Lega

"Non ce la fanno a fare lo Ius soli grazie alla Lega e a voi. La sinistra prende in giro gli italiani con 80 euro e gli immigrati regalando la cittadinanza. Ma la cittadinanza non si regala". Lo afferma il leader della Lega Matteo Salvini a piazza Santi Apsotoli.

Salvini: a Como falce-martello ma problema sono poteri forti

"Invece di sfilare con la falce e martello per Como io sono preoccupato dell'influenza dei poteri forti. Io riterrei persone indesiderate quegli organismi che dipendono da Soros, che sta riempiendo di immigrati mezzo mondo, mettiamo fuori legge chi danneggia gli interessi nazionali". Lo afferma Matteo Salvini, leader della Lega nel comizio a Santi Apostoli.