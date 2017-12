Elezioni politiche 2018, Tangentopoli prima del voto? La "bomba" di Cacciari

Come giudica la situazione della sinistra italiana?

"Tragicomica".

In che senso?

"E' incredibile che non ci sia chi riesce, in Italia come in Europa, a dar voce attraverso un progetto che abbia obiettivi realistici a milioni di persone che soffrono per le crescenti ingiustizie e le disuguaglianze. Basti pensare ai tanti giovani senza lavoro, tutto ciò è tragico. Invece il modo in cui costoro credono di rappresentare tutto cio è semplicemente comico".

Quali errori ha commesso Matteo Renzi? Avrebbe dovuto cercare l'accordo con la sinistra?

"Macchè accordo, non c'erano le condizioni. Ha sbagliato a non mollare il Partito Democratico e ad andare da solo. Era ovvio che il Pd stesse ostacolando sia la nascita di una sinistra degna di questo nome sia la costruzione di un progetto politico serio. Renzi le ha sbagliate tutte, poverino".

Avrebbe dovuto fare il Macron?

"Certo, ma per tempo. Ora è tardi per lui e per il Paese".

Liberi e Uguali è partito benino, no?

"Grasso è una persona degna di stima, per quanto ne so, ma è la solita sinistra che si deve coprire con il magistrato... insomma. Tutto ciò dimostra che la cosiddetta sinistra è il vecchio del vecchio, non per Grasso ma per la scelta di un magistrato come leader per salvare la faccia".

Che ruolo avranno D'Alema e Bersani?

"Se da quella parte c'è ancora qualche voto, bene o male sono loro che potranno recuperarlo nella vecchia base".

Chi è favorito alle elezioni politiche tra il M5S e il Centrodestra?

"Nessuno dei due. Se non ci saranno fuochi d'artificio che scombinano il quadro o fatti imprevedibili ma in realtà prevedibili, dopo il voto non ci sarà alcun governo".

E quindi, che cosa accadrà dopo le elezioni?

"O si andrà a votare di nuovo o Mattarella si inventerà qualcosa, magari riproponendo Gentiloni. Difficile invece la strada del governo tecnico, ma è pacifico che così non vince nessuno. Però è prevedibile che succeda qualcosa di imprevedibile".

Mi scusi, che cosa potrebbe accadere?

"Qualsiasi cosa. Un attentato o un grande scandalo. Qualcuno potrebbe essere colpito da uno scandalo di proporzioni drammatiche. Si ricorda che cosa è successo nel 1992?".

Tangentopoli...

"Esatto. Ed eravamo alla vigilia di elezioni che non avrebbero dato alcun risultato certo".

Chi potrebbe colpire un'eventuale Tangentoli del 2017?

"Chiuqnue. Uno scandalo che travolge uno o l'altro potrebbe scombinare totalmente il quadro politico. Se ci sono tre forze alla pari e una delle tre improvvisamente non ha più un voto il quadro cambia completamente e a quel punto una maggioranza dopo le elezioni ci sarebbe".