Elezioni, pronta "L'Italia al Centro, i Popolari"

"L'Italia al Centro, i Popolari". Secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it, sarebbe questo il nome della lista centrista alla quale stanno lavorando Alfano e i big di Alternativa Popolare che potrebbe comparire sulla scheda elettorale alle prossime elezioni politiche. L'obiettivo, difficile da raggiungere, è il superamento della soglia del 5%. Per ottenerlo il ministro degli Esteri e Maurizio Lupi stanno tentando di formare un rassemblemnt liberal-popolare che comprenda Stefano Parisi, i verdiniani di Ala, l'Udc di Cesa, Casini, gli ex montiani, Fare! di Flavio Tosi e altre formazioni che non si riconoscono né nel Pd di Renzi né nel frastagliato e litigioso Centrodestra.