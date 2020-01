Elezioni Puglia sondaggi, primi dati clamorosi. Ecco chi è nettamente in testa

Sulle elezioni regionali in Puglia della prossima primavera il quadro non è ancora definito. Michele Emiliano sarà il candidato del Partito Democratico dopo aver vinto le primarie di domenica scorsa, ma intanto Italia Viva, Azione di Carlo Calenda e +Europa preparano una corsa solitaria. Nel Centrodestra resta ancora da sciogliere il nodo Raffaele Fitto sì o no, con Fratelli d'Italia che ha ufficializzato la sua candidatura ma con la Lega e Matteo Salvini che ha preso tempo rimandando ogni decisione a dopo le elezioni regionali in Emilia Romagna e in Calabria ("Ne riparliamo dal 27 gennaio in poi", ha affermato il segretario del Carroccio ad Affaritaliani.it). Per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, salvo colpi di scena improbabili, Luigi Di Maio confermerà la strategia di nessuna alleanza con il Pd come nelle altre Regioni.

Ma che cosa dicono i sondaggi? Mancando ancora molti mesi e non avendo ancora ben definito il quadro dei competitor le cifre sono approsimative, ma il sondaggista Alessandro Amadori ha analizzato per Affaritaliani.it la situazione attuale basandosi sui risultati in Puglia delle Europee del maggio 2019 e incrociando questi dati con quelli del monitoraggio elettorale nazionale da cui vengono poi estrapolati i dati regionali.

Il primo scenario - al momento decisamente improbabile - è quello di un'alleanza tutti insieme contro il blocco sovranista/salviniano. Una coalizione che inglobi il Pd, il Movimento 5 Stelle, Italia Viva, Più Europa e tutte le anime del Centrosinistra. In questo caso - secondo le stime di Amadori - la sfida in Puglia finirebbe con la sconfitta del fronte Lega-Fratelli d'Italia-Forza Italia e altri di Centrodestra, che si fermerebbe al 46%, e la vittoria del blocco Pd-M5S-altri con il 52%.

Il secondo scenario vede la corsa solitaria dei renziani, intorno al 4%, e sempre Pd e 5 Stelle insieme. In questo caso finirebbe 48% per l'ipotetico blocco vicino all'attuale governo contro il 46% del fronte sovranista/salviniano.

Infine il terzo scenario, che è anche quello più probabile almeno stando alle dichiarazioni fino ad oggi: vittoria netta del Centrodestra con il 46%, Movimento 5 Stelle intorno al 26%, Partito Democratico fermo al 16%, altri di Centrosinistra complessivamente al 10% e altri partiti o liste al 2% (questo valore resta immutato anche per gli scenari 1 o 2). Ipotizzando anche un'alleanza tra Pd, quindi Emiliano, e altre forze di Centrosinistra (ma non Italia Viva) non si andrebbe oltre quota 22%.

In definitiva, al momento, il quadro è abbastanza chiaro: se il Pd non si accorda con il M5S e con Renzi - ma soprattutto con Di Maio - la conquista da da parte del Centrodestra della guida della Regione Puglia è quasi scontata. Sempre che le tensioni sul nome di Fitto non portino a una clamorosa rottura tra Meloni e Salvini. Ipotesi che comunque viene nettamente smentita sia da Fratelli d'Italia sia dalla Lega.