Elezioni Puglia sondaggio: ribaltate tutte le previsioni, ecco chi è in testa

Elezioni regionali Puglia sondaggio.

Il Centrodestra è in vantaggio e viaggia verso la vittoria alle elezioni regionali in Puglia che si terranno a primavera, grazie alle divisioni del Centrosinistra e della maggioranza che governa l'Italia. Le stime elaborate dal sondaggista Alessandro Amadori per Affaritaliani.it, basate sui dati delle Europee 2019 e tenendo conto dell'esito delle Regionali di domenica 26 maggio, parlano chiaro.



Il Centrodestra, che non ha ancora il candidato ufficiale anche se Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni hanno in campo il nome dell'eurodeputato Raffaele Fitto, si attesta al momento tra il 41 e il 45% (centroide 43) e risulta in testa con un margine abbastanza considerevole. Il Centrosinistra (Pd+alleati) che ricandida il Governatore uscente Michele Emiliano si ferma tra il 36 e il 40% (centroide 38) ed è quindi staccato di cinque punti.



Per il Movimento 5 Stelle, che dovrebbe candidare Antonella Laricchia, risultata la più votata su Rousseau lo scorso 23 gennaio, si profila un risultato migliore di quello in Calabria ma comunque lontanissimo rispetto alle due principali coalizioni: i pentastellati viaggiano tra l'11 e il 15% (centroide 13). Italia Viva, il movimento renziano che ha confermato di non appoggiare Emiliano e che potrebbe correre con la ministra delle Politiche Agricole Teresa Bellanova, non va oltre il 3-5% (centroide 4). Altri candidati complessivamente si attestano al momento tra l'1 e il 3% (centroide 2).



"Lo scenario è assolutamente mobile, quindi conterà molto la campagna elettorale", spiega il sondaggista Amadori. Fatto sta che, stando ai numeri, è evidente come le divisioni nella maggioranza di governo aiutino il Centrodestra, sempre che Salvini, Meloni e Berlusconi trovino l'intesa (Fitto o non Fitto).