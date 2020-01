Elezioni Regionali 2020, Crimi (M5s): “Governo? Avanti. Ora capo-delegazione"

Elezioni Regionali 2020 risultati, Crimi (M5s): "Non sono andate bene, inutile nasconderci"

"Le regionali non sono andate bene, non dobbiamo nasconderci dietro un dito, ma il risultato era abbastanza prevedibile. Ce l'abbiamo messa tutta per cercare di migliorare le aspettative iniziali". Così il capo politico del M5S Vito Crimi, parlando con la stampa a Palazzo Madama.

Elezioni Regionali 2020 risultati, Crimi (M5s): "I rapporti di forza nel governo non cambiano"

Dopo le regionali "i rapporti di forza" nella maggioranza "non cambiano, il Parlamento è questo e dura 5 anni".

Elezioni Regionali 2020 risultati, Crimi (M5s): "Ho ascoltato le parole di Conte e Zingaretti, lavoriamo sui progetti”

"Il governo aveva già una sua agenda ma ora la stiamo rilanciando". Ha continuato il capo politico reggente del M5S e vice ministro dell'Interno, Vito Crimi, analizzando i risultati delle elezioni regionali. "L'idea è di lavorare sui progetti che riguardano i cittadini - aggiunge - Ho ascoltato sia le parole di Conte che di Zingaretti, anzi con il premier mi sono sentito. Non parlerei di collocazione".

Elezioni Regionali 2020 risultati, Crimi (M5s): “Il governo non è in discussione. Temi già affrontati”

"Ho sentito il presidente Conte, l'idea è oggi di lavorare su progetti che riguardano i cittadini. La prima cosa che io mi porrei è proseguiamo con le attività che abbiamo in campo e andiamo avanti - e ha aggiunto - A me sembra curioso che dopo un'elezione regionale si vadano a mettere in discussione questioni che abbiamo già affrontato, già prima delle elezioni. Non credo siano influenzabili da elezioni regionali. I rapporti di forza non cambiano", ha replicato a chi gli chiedeva se cambierà il percorso su temi come la prescrizione.

Elezioni Regionali 2020 risultati, Crimi (M5s): "Il M5s è nato in una fase in cui il bipolarismo era fallito"

"Il M5S è in un momento di rinnovamento" ed "è nato in una fase in cui il bipolarismo aveva fallito" e "non faceva bene al paese".

Elezioni Regionali 2020 risultati, Crimi: "Nel M5s è il momento di parlare di progetti, non di collocazione"

E' il momento di "parlare di progetti" e non di "collocazione" politica, dice il leader del M5S.

Elezioni Regionali 2020 risultati, Crimi (M5s): “Il capodelegazione di governo lo scegliamo domani”

"Il capodelegazione lo sceglieremo domani insieme ai ministri".

Elezioni Regionali 2020 risultati, Crimi (M5s): "Mi appello all'unità, non replichiamo altri partiti"

"Ho fatto un appello all'unità, non dobbiamo immaginare di replicare gli altri partiti, ma andare avanti pensando a progetti, idee".

Elezioni Regionali 2020 risultati, Crimi (M5s) conferma candidati a regionali

Il "reggente" M5s Vito Crimi conferma, in conferenza stampa, i nomi dei candidati M5s alle

prossime elezioni regionali .

Elezioni Regionali 2020 risultati, Crimi (M5s): “Prescrizione-revoca Aspi? Curioso se venissero ridiscussi”

"Sarebbe curioso se fossero messi in discussione temi gia' affrontati". Afferma Crimi interpellato sull'eventuale difficolta' della posizione del M5S su prescrizione e revoca delle concessioni dopo la sconfitta alle Regionali.