Elezioni Regionali 2020: Emilia, affluenza boom. Incognita su chi favorirà

L'affluenza alle urne per le elezioni regionali in Emilia Romagna fa registrare un vero e proprio boom alle ore 12. Hanno già votato, infatti, il 23,44% degli aventi diritto. Un dato che rende la sfida tra i candidati, soprattutto a Bologna molto incerta. L'alto flusso di voti potrebbe avere due possibili scenari, da una parte potrebbe aver inciso la discesa in campo delle Sardine, dall'altra sarebbe dovuto alla voglia di cambiamento degli italiani e sarebbe quindi un messaggio al governo. In Calabria ha votato il 10%.

Urne aperte oggi dalle 7 alle 23 in Calabria ed Emilia Romagna per scegliere il nuovo presidente della Regione e il Consiglio Regionale. Sono chiamati alle urne 3.515.000 elettori emiliano-romagnoli e 1.959.050 calabresi. Alle 12 il primo dato sull'affluenza indica risultato molto al di sopra delle aspettative: in Emilia Romagna si registra un'affluenza superiore al 23%, con una crescita di 12 punti rispetto alla precedente consultazione regionale. In Calabria l'incremento è più contenuto: l'affluenza è superiore al 10,14 cento, mentre nelle elezioni passate era stata dell'8,46%.