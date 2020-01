Regionali, Conte: "Salvini il vero sconfitto, Lega in parabola calante"

"Non ho cambiato. Sono appuntamenti regionali, anche se hanno significati politici. Qualcuno, e mi riferisco a Salvini, ha cercato di fare un referendum. Il vero sconfitto è Salvini". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, commentando il risultato delle Regionali.

E. ROMAGNA: CONTE, 'PARABOLA CALANTE LEGA'

"Avevo intravisto, già qualche mese orsono, una parabola calante della Lega che appare confermata, non è primo partito né in Emilia Romagna né in Calabria". Così il premier Giuseppe Conte, parlando con i cronisti nel piazzale antistante Palazzo Chigi.

REGIONALI: CONTE, 'INDEGNO CITOFONARE ADDITANDO CITTADINI'

"Si è manifestata un'altra modalità di fare politica, di fare spettacolo, la modalità di andare a citofonare, forse c'èera chi voleva farlo anche qui a Palazzo Chigi. Lo dico ora che la campagna elettorale è finita: è indegno andare in giro a citofonare additando singoli privati cittadini, a torto o ragione non importa, come colpevoli di gravi comportamenti delittuosi". Così il premier Giuseppe CONTE, parlando con i cronisti nel piazzale antistante Palazzo Chigi. "E' davvero inaccettabile, mi ricorda pratiche oscurantiste del passato: è un dare dell'untore che non possiamo accettare - prosegue - tantomeno da chi per 15 mesi ha fatto il ministro dell'Interno e aveva una grande responsabilità di perseguire quei reati di cui oggi si lamenta e ora ha una grande responsabilita' come leader d'opposizione. Sono scorciatoie mediatiche che non possiamo accettare".

Governo: Conte, M5s non causa nessuna instabilita'

"Nessuna instabilita'. Il Movimento a marzo arrivera' agli Stati generali che torneranno utili per rilanciare entusiasmo ed energia del M5s. Continuero' sempre piu' ad avere gli amici del Movimento pronti nell'azione di governo". Lo dice il premier Giuseppe Conte parlando fuori da Palazzo Chigi.