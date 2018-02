Elezioni Regionali Lazio, sondaggi shock: CasaPound vola al 4,5 %

Mauro Antonini, candidato di CasaPound per la Presidenza della Regione Lazio

I sondaggi per le elezioni regionali del Lazio previste per il prossimo 4 marzo rivelano un dato shock.

Se Nicola Zingaretti si assesta al 30,9 %, Roberta Lombardi al 27,0, Stefano Parisi al 25, 0 e Sergio Pirozzi al 10,7, il dato relativo a CasaPound è decisamente suggestivo.

Secondo la rilevazione di Termometro Politico, CasaPound sarebbe infatti al 4,5 % come movimento, a un solo punto percentuale di distanza dalla Lista Pirozzi che è al 4,6, e il candidato governatore Mauro Antonini sarebbe al 3,4 %, oltre la soglia di sbarramento insomma.

Secondo questi dati, CPI e Antonini entrerebbero automaticamente, e storicamente, nel Consiglio Regionale del Lazio.

Per quanto riguarda gli altri partiti, secondo i dati di Termometro Politico, i sondaggi sulle elezioni regionali del Lazio vedono il Pd al 14,5 %, il m5s al 28,3 %, Forza Italia al 10,2, Fratelli d'Italia all'8,0, La Lega si assesta al 9,0 % e Liberi e Uguali al 4,4 %, ottenendo un punto percentuale in meno, per l'appunto, rispetto a CasaPound.