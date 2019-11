Elezioni regionali sondaggio: ultimissimi dati, che botta per un partito...

Elezioni regionali sondaggio. Elezioni regionali sondaggi.

Continuano i sondaggi sulle elezioni regionali del 26 gennaio ed è sempre guerra di cifre. In Emilia Romagna una volta è avanti Bonaccini e un'altra la Borgonzoni. Ma qual è il sentiment all'interno dei partiti? Grande ottimismo nella Lega, convinta di essere il primo partito della Regione e che la sua candidata possa imporsi con 5-6 punti di vantaggio sul presidente uscente. Nel Pd, a microfono spento, qualche preoccupazione comincia a serpeggiare soprattutto dopo la decisione del Movimento 5 Stelle di correre da solo.

In Calabria il Centrodestra, che non ha ancora un candidato e che in base all'accordo sarà un esponente di Forza Italia, è molto ottimista e in particolare Fratelli d'Italia è sicuro di superare il 10%. Nel Pd si respira preoccupazione per il voto in Calabria, mentre il M5S spera di arrivare alla doppia cifra.