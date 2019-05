Elezioni, Salvini ad Affaritaliani.it: "Salveremo e cambieremo l'Europa!"

"Grazie al voto degli italiani, proveremo a salvare e cambiare l'Europa!". Il leader della Lega Matteo Salvini si è ricordato del suo vecchio amore, Affaritaliani.it, e ha scelto il nostro quotidiano online per il primo commento dopo il successo del Carroccio alle elezioni europee.

Successivamente il ministro dell'Interno è sceso in conferenza stampa in Via Bellerio e, dopo aver baciato ancora una volta il crocifisso, ha usato parole chiarissime per quanto riguarda il governo del Paese, lasciando di fatto il cerino nelle mani di Luigi Di Maio. Dopo il voto, la Lega usa il linguaggio della responsabilità e non mette in crisi l'esecutivo guidato da Giuseppe Conte (anche se i numeri mostrano che c'è una netta maggioranza di Centrodestra). Ora è tutto nelle mani del M5S, alle prese con un risultato molto deludente e a rischio implosione.

Il risultato della Lega alle Europee, primo partito in Italia, "non sarà usato per regolamenti di conti interni: il mio avversario resta la sinistra, i miei alleati di governo sono amici, con cui da domani si torna a lavorare serenamente. Da domani mattina al lavoro per applicare il contratto: taglio delle tasse, autonomia, sicurezza, grandi opere bloccate, il decreto crescita, sostegno a disabili e famiglie", ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, in una conferenza stampa a via Bellerio. "Non sarà usato per chiedere mezza poltrona in più"; ha aggiunto, ma "per cambiare l'Europa e i suoi vincoli e l'austerità". E ancora: "Sarà un periodo economico complicato, lo dico agli italiani, siamo consapevoli delle difficoltà che ci aspettano".

"Nessun aumento dell'Iva, nessuna patrimoniale, nessun prelievo sui conti correnti. Il voto di oggi ci dice che cambiano le regole in Europa: per scelta dei francesi, degli inglesi, degli ungheresi, dei finlandesi", ha spiegato il ministro dell'Interno.

Salvini: il mio avversario è Pd, ora accelerare contratto governo - Dopo il voto delle Europee che ha premiato la Lega "a livello nazionale non cambia nulla" ma "chiedo un'accelerazione sul contratto di governo". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, in una conferenza stampa a via Bellerio. "Il mio avversario non ce l'avevo in casa - ha ribadito Salvini - ma il mio avversario è il Pd che ha mal governato, e spero che la somma dei due partiti al governo superi ancora il 50%".

Piemonte, Salvini: dalle urne un segnale per il sì alla Tav - Se saranno confermati gli exit poll per il Piemonte, con il candidato del centrodestra in vantraggio, "sarà un messaggio per la prosecuzione delle grandi opere. Abbiamo chiesto il voto per il Sì" alla Tav. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, in una conferenza stampa a via Bellerio.

Salvini: con Le Pen nasce nuova Europa, orgoglioso ci sia Lega - "Le Pen primo partito in Francia, Farage primo in Gran Bretagna. E' il segno di un'Europa che cambia, che si è stufata di un'Europa serva dei poteri forti, delle elite, delle multinazionali". Così Matteo Salvini commenta il voto delle Europee, citando i risultati di Francia Gran Bretagna. "E' nata una nuova Europa e sono orgoglioso che la Lega sia partecipe di questo nuovo Rinascimento europeo", ha affermato. "Il tempo del festeggiamento dura poco, ringrazio gli italiani che ci hanno sostenuto contro tutto e tutti, è stata uina camagna elettorale con attacchi quotidiani e vergognosi, però la vita reale è più forte degli attacchi virtuali", ha aggiunto Salgvini dura pochi minuti spieganfdo che "adesso è l'ora della responsabilità. Milioni di italiani ci hanno affidato una missione storica: rimettere al centro dell'Europa il diritto a lavoro, salute, a mettere al mondo figli, a un futuro stabile per i giovani".