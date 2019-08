Elezioni, Salvini propone il patto. Al voto con Berlusconi e Meloni

"Nelle prossime ore vedrò Berlusconi e la Meloni alla luce del sole”, dice Matteo Salvini al direttore de Il Giornale Alessandro Sallusti in un’intervista “esclusiva”. E in quell’incontro si parlerà “sia di elezioni regionali che di quelle politiche” per “proporre un patto” che avrà per tema “l’Italia del sì contro l’Italia del no”. Salvini spinge per andare “oltre il vecchio centrodestra” dove c’è sia Forza Italia che Fratelli d’Italia “e poi ci sono nuove realtà fatte da buoni sindaci e amministratori”. Quindi il leader della Lega non intendere escludere nessuno “perché questo è il momento “di includere il più possibile”, compresi “i tanti governatori e i tanti grillini positivi che abbiamo conosciuto”. “Non tutti i 5Stelle – aggiunge – sono come Fico o Di Battista”. Salvini, invece, non è interessato solamente a “chi è disponibile ad andare con Renzi, e a chi mi ha insultato per mesi”.