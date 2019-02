Elezioni Sardegna exit poll alle 22. I sentiment: ecco chi vince, sorpresa...

Elezioni regionali Sardegna. Seggi aperti fino alle 22 per un altro turno elettorale di grande rilevanza nazionale. Su Affaritaliani.it gli ultimissimi sentiment che si respirano nelle sedi dei principali partiti. Alle ore 22 di domenica 24 febbraio le 'estimation' di Affari sul voto regionale.

Grande ottimismo nel Centrodestra che con il candidato Governatore Christian Solinas punta a bissare il successo di due settimane fa in Abruzzo. La Lega è convinta di ottenere un'ottima performance anche in Sardegna e di diventare nettamente il primo partito del Centrodestra guadagnando molti consensi rispetto alle Politiche 2018. Preoccupazione in Forza Italia che spera di limitare il calo mentre fiducia in buon risultato si respira in casa di Fratelli d'Italia.

Il Centrosinistra è convinto di piazzarsi almeno in seconda posizione, come in Abruzzo, superando il Movimento 5 Stelle. Il Pd spera di tenere rispetto al 4 marzo dell'anno scorso o comunque di non perdere troppo come voto di lista. Il Movimento 5 Stelle, dietro le quinte, teme che la Sardegna sia un altro Abruzzo, anche se si tende a non enfatizzare il voto regionale sapendo che storicamente alle Amministrative i pentastellati sono sempre in difficoltà. Il 20% appare come la barriera sotto la quale non scendere per il M5S.