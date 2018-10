Elezioni Sardegna, Ines Pisano: "Rilancio con turismo e agricoltura"

INES PISANO: “RILANCIARE IL FUTURO DELLA SARDEGNA PUNTANDO SU TURISMO, AGRICOLTURA E ISTRUZIONE”

“E’ arrivato il momento per un serio rilancio della nostra Regione. E per tale ragione sono disposta a impegnarmi in prima persona”. Lo afferma, in una nota, Ines Pisano, magistrata del Tar del Lazio, pronta, secondo indiscrezioni, alla corsa, in quota Lega, per la carica di governatore della Regione Sardegna.

Ines Pisano, nata a Bose in provincia di Oristano, ribadisce che “è ormai improcrastinabile ridare un futuro alla Sardegna, partendo dal turismo, dall’agricoltura e dall’istruzione. Solo in questo modo – continua Pisano – si può frenare lo spopolamento e ridare un avvenire certo alle giovani generazioni”.