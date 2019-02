Elezioni Sardegna, M5S: il vero tracollo è quello del Nazareno (Pd e Fi)

"Già i giornali titolano in modo scorretto flop M5S. (In base ai sondaggi) il vero tracollo è quello che si conferma del vecchio Nazareno, del Pd (-6% rispetto a 5anni fa) e di FI (-10%) che ancora hanno il coraggio di parlare. Mentre il vero dato di fatto, come è stato giustamente rivendicato nella nota poco fa, è che il MoVimento non c’era 5 anni fa in Sardegna, oggi primo partito. Da 0 al 18 (se confermato). L’altro dato di fatto è che il M5S, da solo, continua ad aumentare i propri eletti, mentre per Pd e FI è vero flop. E anche in Abruzzo comunque, sono aumentati pure gli eletti rispetto a cinque anni fa. Certo uno vuole sempre fare di più. Ma i numeri parlano chiaro, e in tutte le ultime elezioni il MoVimento è sempre cresciuto rispetto alle stesse precedenti consultazioni. Senza dimenticare che il cdx in Sardegna si è presentato con 11 liste, il csx con 8.D avvero Davide contro Golia". Così il Movimento 5 Stelle commenta gli exit poll delle Regionali in Sardegna.

La prima nota del M5S sul voto in Sardegna :

"Dagli exit poll risultiamo prima forza politica. Attendiamo i risultati definitivi. Considerando che è la prima volta che ci presentiamo alle regionali in Sardegna siamo molto soddisfatti del fatto che entreremo nel consiglio regionale per la prima volta". Così il Movimento 5 stelle commenta gli exit poll delle Regionali in Sardegna.